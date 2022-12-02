Європейський інвестиційний банк розробляє концепцією ініціатив для відбудови України

Європейський інвестиційний банк працює над концепцією ініціатив, які повинні допомогти відновленню України в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Про це повідомила старший радний з інвестицій Європейського інвестиційного банку Оксана Ремига під час форуму "Зелені фінанси для відбудови та сталого розвитку міст України" в Укрінформі.

«Необхідно думати вже зараз про відновлення України. Європейський ініціативний банк працює над новою концепцією ініціатив, які повинні підтримати відродження України в короткостроковій та довгостроковій перспективі. Це частина більш широкої архітектури, яка буде запропонована Європейським Союзом, щоб забезпечити довгострокове зростання України з огляду на майбутній вступ України до Євросоюзу», - зазначила Ремига.

Зокрема, зараз ЄІБ розвиває проєкти «зеленого» фінансування в Україні. Це проєкт з енергоефективності в лікарнях у Луцьку, проєкт з управління твердими побутовими відходами у Львові, робота з реабілітації водопостачання у Миколаєві, яка призупинена та переформатована через обстріли, але планується її відновлення.

Крім того, наразі існують дві кредитні лінії допомоги. Одна з них тільки починає роботу, а інше уже працює. Перша - проєкт «Енергоефективність громадських будівель в Україні», обсягом 300 млн євро. Це програма розвитку муніципальної інфраструктури.

«Зараз ми впроваджуємо довгоочікувані проєкт. Можливість подачі нових заявок досить обмежена, але ми сподіваємося, що ті проєкти, які уже підтримуються, зможуть показати ефект, на який ми очікували. Саме такі проєкти зроблять свій внесок у сталий розвиток України і її відновлення від шкоди, яку завдає війна», - резюмувала радниця.

Як повідомлялося, у липні Верховна Рада ратифікувала дві угоди між Україною і Європейським інвестиційним банком про надання 5 млн євро на реалізацію проєкту «Енергоефективність громадських будівель в Україні». Кошти будуть спрямовані на термомодернізацію близько 1000 громадських будівель в Україні, зокрема шкіл, культурних центрів, дитячих садків та лікарень.