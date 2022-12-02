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Пільгову ставку оподаткування скасують з середини наступного року
22:57 01.12.2022 |
У Верховній Раді обговорюють скасування пільгової системи оподаткування, яка дозволяє сплачувати лише 2% від доходу, з середини наступного року.
Про це повідомив голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев, йдеться у матеріалі ЕП.
"Очікуємо позицію уряду, але багато що говорить про те, що пільга буде скасована із середини 2023 року", - повідомив Гетманцев.
Спочатку пільгу скасують для представників грального бізнесу. Відповідний законопроєкт Рада підтримала у першому читанні та незабаром має голосувати у цілому.
Для решти компаній та ФОПів пільги скасовуватимуть поступово. Депутати хочуть розробити тривалий перехідний період, щоб бізнес встиг підготуватися.
"Необхідність скасування пільги зумовлена ще й тим, що з часом вона почала приносити більше шкоди, ніж користі.
Як і у випадку зі скасуванням податків з імпорту, пільгова спрощена система деформувала конкурентне середовище та надала переваги тим бізнесам, які цього потребували чи не найменше", - йдеться у статті.
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