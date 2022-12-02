Amazon Web Services надає Україні $75 млн на хмарні технології

Компанія Amazon Web Services (США) надає Україні 75 млн доларів на хмарні технології.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації, передають Українськi Новини.

Згідно з повідомленням, віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та директор з питань державної трансформації Amazon Web Services Ліам Максвелл підписали меморандум про співпрацю у галузях цифрової трансформації, державного управління, цифрової грамотності та інновацій.

"Amazon Web Services надає підтримку Україні на 75 млн доларів. Ці кошти виділені на послуги з міграції державних реєстрів, інших необхідних для функціонування держави баз даних до хмарного середовища AWS. Хмарні технології AWS є основою для подальшого функціонування цифрової держави та економіки. Завдяки міграції даних реєстри продовжують працювати навіть під час обстрілів та відключень електрики, а українці можуть безперебійно отримувати держпослуги. Також це забезпечує безпеку всіх даних, адже цифрову інфраструктуру неможливо знищити ракетами", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, згідно з повідомленням, AWS надає гуманітарну допомогу та техніку, яка допомагає українським дітям продовжувати освітній процес.

"AWS стала однією з перших компаній, яка підтримала Україну та надала суттєву допомогу технологіями у перші дні повномасштабної війни. Компанія вже допомогла з міграцією близько 100 державних реєстрів України та критичних баз даних у хмарне середовище Amazon AWS. Це дало змогу продовжити працювати державній цифровій інфраструктурі та 24/7 надавати послуги українцям. Хмару неможливо зруйнувати ракетами, отже, Амазон робить нас стійкішими", - зазначив Федоров.

Зазначається, що з перших днів повномасштабного вторгнення Amazon Web Services надала потужну підтримку Україні, забезпечила хмарними технологіями, які дали змогу зберегти важливі українські державні, банківські та освітні дані.

Зазначається, що завдяки міграції даних вдалося захистити критичну інфраструктуру, а держава продовжила функціонувати.

"Мінцифри продовжує співпрацю з AWS. Наша команда підписала Меморандум на 2023 рік. Це дасть змогу стимулювати розвиток хмарних технологій у державних установах і на підприємствах. Що особливо важливо під час регулярних ракетних обстрілів та блекауту. Diia вже давно зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії з продуктового середовища. Окрім міграції в хмарне середовище, ми працюємо з AWS також в напрямі ІТ освіти для українців. У жовтні запустили пілотний проект - ITSkills4U. Це можливість безкоштовно отримати нові навички, пройти сертифікацію AWS та вийти на ІТ-ринок. До навчальної програми вже долучилося понад 11 тисяч українців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українськi Новини, у липні 2021 року Міністерство цифрової трансформації та Amazon Web Services (AWS) підписали меморандум про прискорення цифрової трансформації в Україні.