Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Об'єднання Мінінфраструктури та Мінрегіону покращить координацію щодо відновлення постраждалих регіонів - Шмигаль

22:27 01.12.2022 |

Економіка

 

Об'єднання міністерств інфраструктури й розвитку громад та територій дасть змогу покращити координацію у питаннях відновлення постраждалих від війни регіонів, вважає прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вітаю Олександра Кубракова з призначенням на посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Серед сфер його відповідальності буде інфраструктура та регіональний розвиток, що дозволить більш системно підійти до планування процесу відновлення України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, посада віцепрем'єр-міністра - важливий сигнал і суспільству, і партнерам, що відновлення вже сьогодні є пріоритетом України і що відновлення треба розпочинати зараз.

"Об'єднання міністерств інфраструктури й розвитку громад та територій також дасть змогу покращити координацію у питаннях відбудови постраждалих від війни регіонів та проходження найскладнішої в нашій історії зими", - заявив прем'єр.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,2050
  0,2852
 0,75

Курс обміну валют на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6288  0,02 0,06 40,4208  0,01 0,03
EUR 40,4032  0,18 0,44 41,5424  0,20 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9290  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес