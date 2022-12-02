Дефіцит держбюджету України в листопаді зріс до 170 млрд грн і витрати до 312,7 млрд грн.

Дефіцит державного бюджету України у листопаді знову зріс - до 170 млрд грн зі 143,4 млрд грн місяцем раніше, зокрема загального фонду - до 163,3 млрд грн зі 147,1 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів на сайті.

За його даними, загалом за січень-листопад 2022 року держбюджет України виконано з дефіцитом 810,5 млрд грн, зокрема загальний фонд - 807,5 млрд грн за запланованого дефіциту загального фонду на цей період 1281,9 млрд грн.

Дефіцит у листопаді-жовтні виявився ближчим до показників червня і травня - відповідно 134,9 млрд грн і 113,4 млрд грн, що пов'язано зі зниженням грантового фінансування, яке надходило переважно зі США і враховується як доходи держбюджету.

У вересні дефіцит становив 74,9 млрд грн, а у липні-серпні - приблизно 5 млрд грн.

Уряд України ще навесні заявив, що оцінює зумовлений війною щомісячний дефіцит бюджету приблизно у $5 млрд у 2022 році. На 2023 рік планується його зниження до $3-3,5 млрд.

Без значного грантового фінансування доходи загального фонду держбюджету у листопаді становили 94,4 млрд грн порівняно із 72,8 млрд грн у жовтні та 156,1 млрд грн у вересні.

Загалом за 11 місяців касові видатки держбюджету становили 2 трлн 292,7 млрд грн, зокрема загального фонду - 2 трлн 78,8 млрд грн.

Мінфін уточнив, що податок на додану вартість (ПДВ) з вироблених в Україні товарів у листопаді приніс 12 млрд грн порівняно із 14,2 млрд грн у жовтні, проте відшкодування ПДВ зросло до рекордних з початку війни 13,6 млрд грн із 10, 9 млрд грн.

Імпортний ПДВ, пільги за яким було скасовано з початку липня, додав бюджету ще 26,8 млрд грн (у жовтні - 26 млрд грн), податок на доходи фізичних осіб та військовий збір - 13,7 млрд грн (12,8 млрд грн); акцизний податок - 5,5 млрд грн (7,4 млрд грн.).

Крім цього, податок на прибуток підприємств минулого місяця приніс 23,6 млрд грн (3,2 млрд грн); рентна плата за користування надрами - 5,8 млрд грн (4,4 млрд грн); ввізне та вивізне мито - 2,7 млрд грн (2,6 млрд грн).

Як повідомив Мінфін, фактичні держзапозичення до загального фонду держбюджету за січень-листопад 2022 року досягли 1 млрд 97,6 млрд грн, або 77% від запланованих на цей період, зокрема в листопаді вони дорівнювали 165,2 млрд грн.

Від розміщення ОВДП на фінансування держбюджету за 11 місяців було залучено 593,5 млрд грн, з яких у валюті - $1601,1 млн та EUR926,4 млн, зокрема у листопаді - 70,6 млрд грн, з яких у валюті $46, 7 млн та EUR453,4 млн.

З цього обсягу ОВДП Нацбанк України забезпечив купівлю облігацій на 370 млрд грн, зокрема в листопаді - 30 млрд грн, при сумарній стелі на рік 400 млрд грн.

Із зовнішніх джерел за січень-листопад було залучено 504,1 млрд грн, зокрема в листопаді 94,7 млрд грн.

При цьому платежі з погашення державного боргу за січень-вересень 2022 року становили 342,8 млрд грн (95,6% плану), платежі з обслуговування - 113,2 млрд грн (79,8% плану), зокрема у жовтні - відповідно 38,2 млрд грн та 7,1 млрд грн.