Податкова перевиконала план надходжень до бюджету на понад 13% - Гетманцев

З початку 2022 року до бюджету надійшло на 73,8 млрд грн більше податків та зборів, ніж минулого року.

Про це голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Маємо перші дані щодо надходжень до бюджету, які адмініструються податковою. Перевиконання рік до року становить 13,1%, у 22-му році бізнес та суспільство профінансували армію на 73,8 млрд грн більше, ніж у 21-му», - йдеться в повідомленні.

Натомість депутат зауважив, що в листопаді, вперше з початку року, не виконаний план надходжень - на 1,7%.

Серед причин цього Гетманцев назвав скорочення надходжень від податку на прибуток (-42 млрд грн) та ПФДО (-2,7 млрд грн). І за його прогнозами, ситуація з надходженнями за цими податками надалі погіршуватиметься.

На ситуацію із надходженнями до бюджету у листопаді також вплинула найбільша з початку війни сума відшкодованого ПДВ - 13,6 млрд грн.

Як повідомлялося, впродовж січня-жовтня 2022 року платники податків забезпечили 575,7 млрд грн надходжень до загального фонду державного бюджету, що на 17,9% більше, ніж за аналогічний період торік.