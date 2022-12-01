Бізнес погіршив очікування після терористичних атак Росії на інфраструктуру – індекс НБУ

У листопаді бізнес продовжив зазнавати збитків від повномасштабної війни та терористичних атак і, відповідно, послабив оцінки своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності знизився до 42,7 у листопаді з 44,9 у жовтні, йдеться у щомісячному звіті НБУ.

Продовження бойових дій, подальша руйнація критичної інфраструктури, логістики, зростання виробничих витрат, а також зниження доходів населення вплинули на погіршення оцінок економічних результатів у найближчій перспективі підприємств усіх секторів, пояснюють у НБУ.

Підприємства промисловості посилили негативні оцінки своїх економічних перспектив через руйнування виробничих потужностей та інфраструктури: секторальний індекс у листопаді становив 44,1 проти 45,8 у жовтні.

Підприємства сектору будівництва дещо послабили песимістичні оцінки своєї діяльності: секторальний індекс становив 41 (у жовтні - 38,2). Респонденти налаштовані на збільшення закупівлі їхніх послуг на тлі покращення доступності підрядників.

Підприємства торгівлі погіршили оцінки своїх перспектив під впливом посилення інтенсивності бойових дій та зниження доходів населення: секторальний індекс знизився до 45,2 проти 48,9 у жовтні.

Підприємства сфери послуг також послабили очікування через руйнування ланцюжків постачання та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс знизився до 40 з 42,2 у жовтні.

Більшість підприємств посилили очікування подорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань на ціни на сировину та товари постачальників.

Підприємства всіх секторів продовжують очікувати на скорочення загальної чисельності працівників, найбільше - сектор будівництва.