Фінансові новини
- |
- 01.12.22
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бізнес погіршив очікування після терористичних атак Росії на інфраструктуру – індекс НБУ
15:37 01.12.2022 |
У листопаді бізнес продовжив зазнавати збитків від повномасштабної війни та терористичних атак і, відповідно, послабив оцінки своєї економічної діяльності. Індекс очікувань ділової активності знизився до 42,7 у листопаді з 44,9 у жовтні, йдеться у щомісячному звіті НБУ.
Продовження бойових дій, подальша руйнація критичної інфраструктури, логістики, зростання виробничих витрат, а також зниження доходів населення вплинули на погіршення оцінок економічних результатів у найближчій перспективі підприємств усіх секторів, пояснюють у НБУ.
Підприємства промисловості посилили негативні оцінки своїх економічних перспектив через руйнування виробничих потужностей та інфраструктури: секторальний індекс у листопаді становив 44,1 проти 45,8 у жовтні.
Підприємства сектору будівництва дещо послабили песимістичні оцінки своєї діяльності: секторальний індекс становив 41 (у жовтні - 38,2). Респонденти налаштовані на збільшення закупівлі їхніх послуг на тлі покращення доступності підрядників.
Підприємства торгівлі погіршили оцінки своїх перспектив під впливом посилення інтенсивності бойових дій та зниження доходів населення: секторальний індекс знизився до 45,2 проти 48,9 у жовтні.
Підприємства сфери послуг також послабили очікування через руйнування ланцюжків постачання та збільшення виробничих витрат: секторальний індекс знизився до 40 з 42,2 у жовтні.
Більшість підприємств посилили очікування подорожчання власної продукції/послуг на тлі високих очікувань на ціни на сировину та товари постачальників.
Підприємства всіх секторів продовжують очікувати на скорочення загальної чисельності працівників, найбільше - сектор будівництва.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Третій підозрілий пакет надійшов до авіабази в Мадриді, яка ділиться розвідданими з Україною
|Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу
|Блінкен: Країни НАТО й партнери надали Україні зброї на $40 мільярдів - ще більше вже у дорозі
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бізнес погіршив очікування після терористичних атак Росії на інфраструктуру – індекс НБУ
|Рада не звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати
|Низка положень законопроєкту №5655 можуть створити корупційні ризики при здійсненні держконтролю та нагляду в містобудуванні - юристи
|Попит на нові автомобілі в Україні продовжує падіння
|Нафта дорожчає напередодні зустрічі ОПЕК+, ослаблення обмежень Китаю щодо COVID надає підтримку
|Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн
Бізнес
|Світові бренди призупинили рекламу у Twitter через рішення Маска, - FT
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius