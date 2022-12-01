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АНАЛІТИКА

Рада не звільнила Пацкана з посади голови Рахункової палати

 

Верховна Рада не підтримала відставку голови Рахункової палати Валерія Пацкана.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Рахунковій палаті, за відповідний проєкт постанови проголосували 215 народних депутатів на пленарному засіданні в четвер.

Як повідомлялося, 4 листопада Пацкан написав заяву про відставку. Пізніше бюджетний комітет рекомендував Верховній Раді підтримати його звільнення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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