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АНАЛІТИКА

Попит на нові автомобілі в Україні продовжує падіння

13:09 01.12.2022 |

Економіка

 

Українці купили 3090 нових легкових автомобілів у листопаді, що на 2% менше порівняно з жовтнем та у 2,8 раза менше за показник листопада 2021 року. Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

Попит на нові автомобілі в Україні скорочується другий місяць поспіль, уточнюють в асоціації.

Найпопулярнішою маркою на ринку залишається Toyota. За місяць було зареєстровано 702 нових авто цієї марки. Стосовно жовтня поточного року, попит на нові Toyota збільшився на 6%, але нижче на 28% від листопада 2021 року.

Другий результат у Renault - 387 авто, яке на 43% покращило свій результат у попередньому місяці. Відставання від торішнього показника становило 56%.

Також у лідерській трійці Skoda із 272 зареєстрованими авто (-17% до жовтня, -1% до листопада 2021 року).

Четвертий Hyundai - 208 авто (-1% і -53% відповідно).

П'ятий Mercedes-Benz - 204 авто (-11%, -4%).

Титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster. У листопаді свої перші номерні знаки отримали 363 авто цієї моделі.

Загалом за 11 місяців 2022 року українці придбали та поставили на облік 34 000 нових легкових автомобілів, що у 2,7 раза менше, ніж за аналогічний період 2021 року.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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