Загальний держборг у жовтні збільшився на 5,1% до $103,1 млрд

Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у жовтні збільшився на 5,11%, або на 5,02 млрд доларів, до 103,12 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Державний і гарантований державою борг на кінець жовтня становив 3 770,95 млрд гривень, або 103,12 млрд доларів, проти 3 587,38 млрд гривень, або 98,10 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 жовтня становив 3 417,38 млрд гривень (93,45 млрд доларів) проти 3 236,76 млрд гривень (88,51 млрд доларів) місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 53,20 млрд доларів до 57,80 млрд доларів.

Прямий внутрішній борг зріс у гривневому еквіваленті з 1 291,32 млрд гривень до 1 303,76 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зріс з 35,31 млрд доларів до 35,65 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 31 жовтня становив 353,58 млрд гривень, або 9,67 млрд доларів.

Як повідомляли Українські Новини, у 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів.

У 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.

За 2019 рік державний і гарантований державою борг збільшився на 6,05 млрд доларів, а у гривневому еквіваленті скоротився на 170 млрд гривень.