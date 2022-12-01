Фінансові новини
- |
- 01.12.22
- |
- 12:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Загальний держборг у жовтні збільшився на 5,1% до $103,1 млрд
10:47 01.12.2022 |
Сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у жовтні збільшився на 5,11%, або на 5,02 млрд доларів, до 103,12 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів, передають Українські Новини.
Державний і гарантований державою борг на кінець жовтня становив 3 770,95 млрд гривень, або 103,12 млрд доларів, проти 3 587,38 млрд гривень, або 98,10 млрд доларів, місяцем раніше.
Загальний розмір прямого держборгу станом на 31 жовтня становив 3 417,38 млрд гривень (93,45 млрд доларів) проти 3 236,76 млрд гривень (88,51 млрд доларів) місяцем раніше.
При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився з 53,20 млрд доларів до 57,80 млрд доларів.
Прямий внутрішній борг зріс у гривневому еквіваленті з 1 291,32 млрд гривень до 1 303,76 млрд гривень (у доларовому еквіваленті зріс з 35,31 млрд доларів до 35,65 млрд доларів).
Гарантований державою борг на 31 жовтня становив 353,58 млрд гривень, або 9,67 млрд доларів.
Як повідомляли Українські Новини, у 2021 держборг зріс на 8,52%, або на 7,69 млрд доларів, до 97,95 млрд доларів.
У 2020 році сукупний держборг збільшився на 6,9%, з 84,4 млрд доларів до 90,3 млрд доларів.
За 2019 рік державний і гарантований державою борг збільшився на 6,05 млрд доларів, а у гривневому еквіваленті скоротився на 170 млрд гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанському виробнику зброї для України надіслали бомбу
|Блінкен: Країни НАТО й партнери надали Україні зброї на $40 мільярдів - ще більше вже у дорозі
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
|У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта дорожчає напередодні зустрічі ОПЕК+, ослаблення обмежень Китаю щодо COVID надає підтримку
|Зведений платіжний баланс України у жовтні-2022 зведений із профіцитом $47 млн
|Ціни на всі види пального збереглися
|Загальний держборг у жовтні збільшився на 5,1% до $103,1 млрд
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 01.12.22
|КС почав розгляд справи щодо конституційності приватизації ДАК «Укррудпром»
Бізнес
|США заборонили продаж обладнання Huawei та ZTE через побоювання китайського шпигунства
|DigiTimes: TSMC продаватиме пластини з 3-нм мікросхемами за $20 000 — на 25% дорожче 5-нм пластин
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь