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КС почав розгляд справи щодо конституційності приватизації ДАК «Укррудпром»

08:31 01.12.2022 |

Економіка

 

Велика палата Конституційного Суду України на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянула справу за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції Закону "Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії "Укррудпром", розпорядження Кабінету Міністрів України "Про заходи щодо приватизації пакетів акцій підприємств ДАК "Укррудпром".

Про це повідомляється на сайті КС, передають Українськi Новини.

Справу розглядали 10 листопада.

У той же день КС, дослідивши матеріали справи на відкритій частині, перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

Під час пленарного засідання КС заслухав інформацію судді-доповідача у справі Петра Філюка щодо змісту конституційного подання, підстав для відкриття конституційного провадження у справі та документів, наявних у матеріалах справи.

Головував на пленарному засіданні в.о. голови КС Сергій Головатий.

На пленарному засіданні Великої палати був також присутній учасник конституційного провадження - міністр юстиції Денис Малюська.

Як повідомляли Українськi Новини, у 2015 Генеральна прокуратура почала розслідування за фактом приватизації підприємств "Укррудпрома".

У 2019 році Конституційний Суд закрив справу про конституційність приватизації підприємств "Укррудпрому".

У квітні 2015 року спеціальна контрольна комісія Ради з питань приватизації заявляла про намір звернутися до Конституційного Суду з проханням визнати закон про приватизацію "Укррудпрому" неконституційним.

"Укррудпром" спочатку було створено у формі державної акціонерної компанії шляхом включення до її складу держпакетів акцій Інгулецького, Південного, Північного, Центрального ГЗК, Криворізького залізорудного комбінату, "Суха Балка", Балаклавського, Докучаєвського, Новотроїцького рудоуправлінь і компанії "Кривбасвибухпром".

Зараз такої компанії не існує.

Підприємства "Укррудпрому" раніше виробляли близько 70% залізорудної продукції та близько 80% флюсів і вапняків в Україні.
За матеріалами: Українські Новини
 

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