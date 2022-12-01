Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Відшкодування ПДВ у листопаді зросло на 20% - Гетманцев

21:24 30.11.2022 |

Економіка

 

Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) бізнесу зріс у листопаді на 20% порівняно із жовтнем і склав 13,6 млрд грн, повідомив голова профільного парламентського комітету Ради Данило Гетманцев.

"У листопаді бізнесу відшкодовано ПДВ у сумі 13,6 млрд грн. Це найвищий показник із лютого", - написав він у телеграм-каналі в середу.

За його словами, до Казначейства також передано реєстри на відшкодування ПДВ на 9,4 млрд грн.

Як повідомлялося, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно склало 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю не було і відновилося лише у червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн , у липні знову практично зупинилося - 0,6 млн грн.

Однак у серпні сума виплат склала 9,4 млрд грн, у вересні - 1,6 млрд грн та у жовтні - 10,9 млрд грн.

Водночас, бізнес останнім часом збільшив кількість скарг на блокування відшкодування ПДВ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9198
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6038  0,05 0,12 40,4077  0,03 0,07
EUR 40,2269  0,00 0,01 41,3381  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес