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Відшкодування ПДВ у листопаді зросло на 20% - Гетманцев
21:24 30.11.2022 |
Обсяг відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) бізнесу зріс у листопаді на 20% порівняно із жовтнем і склав 13,6 млрд грн, повідомив голова профільного парламентського комітету Ради Данило Гетманцев.
"У листопаді бізнесу відшкодовано ПДВ у сумі 13,6 млрд грн. Це найвищий показник із лютого", - написав він у телеграм-каналі в середу.
За його словами, до Казначейства також передано реєстри на відшкодування ПДВ на 9,4 млрд грн.
Як повідомлялося, відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого цього року. Якщо в січні воно склало 18,52 млрд грн і в лютому 12,07 млрд грн, то в березні - 0,82 млрд грн, а у квітні та травні повністю не було і відновилося лише у червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн , у липні знову практично зупинилося - 0,6 млн грн.
Однак у серпні сума виплат склала 9,4 млрд грн, у вересні - 1,6 млрд грн та у жовтні - 10,9 млрд грн.
Водночас, бізнес останнім часом збільшив кількість скарг на блокування відшкодування ПДВ.
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