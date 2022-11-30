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Міністр інфраструктури Кубраков подав у відставку, він отримає підвищення
До Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Звільнення Кубракова з посади міністра потрібне для призначення його віце-прем'єром, який очолить міністерства інфраструктури та регіональної політики після їх об'єднання, зауважив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Це відбудеться на цьому тижні", - написав депутат у Telegram.
Раніше стало відомо, що Міністерство розвитку громад та територій можуть об'єднати з Міністерством інфраструктури, після чого об'єднане міністерство очолить Олександр Кубраков.
Він очолює міністерство інфраструктури з травня 2021 року, до цього з листопада 2019 року Кубраков обіймав посаду голови "Укравтодору". Раніше він очолював сектор "IT та Телеком" в "Офісі ефективного регулювання (BRDO)".
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