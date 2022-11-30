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АНАЛІТИКА

У Чехії офіційно працевлаштувалися понад 100 000 українців

 

У Чехії офіційно працевлаштовано понад 100 000 українців, які залишили країну через воєнну агресію Росії. Це майже кожен п'ятий власник візи тимчасового захисту. Усього з початку війни понад 460 000 українців отримали такі візи, йдеться у дослідженні міграційної платформи EWL, що є у розпорядженні LIGA.net.

Наразі в Чехії перебувають приблизно від 355 000 до 390 000 українців, наводить дані EWL із посиланням на інформацію чеського МЗС.

"Частина українців, які приїхали в перші місяці війни, вже повернулися до України. Зараз залишаються та йдуть працювати в Чехії жителі Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра. Вихідців із західної частини України, які працюють у Чехії, - десь 10%", - прокоментувала директорка з питань міжнародного розвитку EWL Міхаліна Селевич.

Серед затребуваних професій та актуальних вакансій у Чехії наразі - працівник з виробництва запчастин для автомобілів. У Чехії розташовані заводи багатьох міжнародних брендів, тому є широкий вибір професій у цій галузі.

Також багато вакансій "працівник комплектації продукції" на складах та у сфері логістики. Це робота, яка не потребує знання чеської мови та досвіду. За місяць можна заробити 21 500 - 29 300 крон (34 000 -46 500 грн).

Переважна більшість роботодавців пропонують безплатне житло для своїх працівників. І навіть можуть розмістити сім'ю - наприклад, взяти чоловіка на роботу з дружиною та дітьми, але у такому разі чоловік має заплатити за розміщення сім'ї. Деякі підприємства забезпечують своїх працівників безплатним харчуванням.

Заробітна плата в Чехії залежить від регіону та сфери діяльності. У середньому тут можна отримати 18 000 - 35 000 крон на місяць (близько 28 500 - 55 600 грн).

Через те що значна кількість українців залишаються в країні, Чехія готує законопроєкт LexUkraine III, за яким планується розробка механізму продовження віз тимчасового захисту до 31 березня 2024 року та терміну соціальних виплат.

Сьогодні на виплату першої допомоги у 5000 крон (майже 8000 грн) мають право українці, які перебувають у Чехії з візою тимчасового захисту. Щоб отримувати цю суму протягом наступних п'яти місяців, заявник повинен довести своє складне матеріальне становище - вважатися безробітним, не мати у Чехії житла тощо.

За даними дослідження "Біженці з України в Польщі, Румунії та Чехії", яке EWL проводили разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету, 89% українців не працювали у Чехії раніше. 22% були висококваліфікованими працівниками України. 24% респондентів володіють чеською мовою щонайменше на розмовному рівні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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