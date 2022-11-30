Фінансові новини
- |
- 30.11.22
- |
- 19:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін змінив порядок подання фінансової звітності
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності.
Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, метою змін є удосконалення положень порядку та приведення його норм у відповідність до закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 19 липня 2022 року.
Зокрема, документом передбачено:
* уточнення переліку підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності;
* приведення у відповідність до законодавства норм щодо подання фінансової звітності, зокрема, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства;
* доповнення нормою щодо видання таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами;
* удосконалення норм щодо подання уточненої фінансової звітності.
У Мінфіні нагадали, що зміни до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність дозволяють не тільки забезпечити виконання взятих Україною зобов'язань щодо імплементації положень Директиви ЄС, але й сприятуть спрощенню ведення бізнесу, прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Єврокомісії розповіли деталі пропозиції про трибунал за злочини РФ в Україні та використання заморожених активів
|У посольстві України в Мадриді вибухнула «поштова бомба», постраждав співробітник
|Столтенберг озвучив умову для членства України в НАТО
|ЄС пропонує створити спецсуд для розслідування злочину агресії Росії - фон дер Ляєн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Міністр інфраструктури Кубраков подав у відставку, він отримає підвищення
|У Чехії офіційно працевлаштувалися понад 100 000 українців
|Україна веде переговори про оренду плавучих ТЕС
|Перші два об'єкти незавершеного будівництва акредитовані за іпотечною програмою «Е-Оселя»
|Фінляндія передала Україні обладнання для відновлення електромережі після ракетних ударів РФ
|Кабмін змінив порядок подання фінансової звітності
|Гетманцев пропонує зняти з бізнесу зобов’язання працевлаштування осіб з інвалідністю на час війни
Бізнес
|Маск оголосив «амністію» для заблокованих акаунтів у Twitter
|Vivo X90 Pro Plus став першим смартфоном із процесором Snapdragon 8 Gen 2 – ціна від $910
|Український інтерфейс Xbox став загальнодоступним, але Microsoft поки не додала український регіон
|Toyota представила новий Prius
|Чи шкідливо заряджати телефон кілька разів на день: експерт дав відповідь
|Американська Nvidia офіційно пішла з Росії
|В Естонії затримали двох підозрюваних у криптошахрайстві на $575 млн