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Гетманцев пропонує зняти з бізнесу зобов’язання працевлаштування осіб з інвалідністю на час війни
16:46 30.11.2022 |
Голова профільного парламентського комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пропонує звільнити бізнес на час воєнного стану від обов'язку створення та утримання робочих місць для осіб із інвалідністю та передати його державі.
Про це Гетманцев написав у Telegram.
"До сьогоднішнього дня, попри війну, на бізнес покладається обов‘язок щодо створення та утримання робочих місць для осіб із інвалідністю. За невиконання - діє штраф. Ми можемо довго дискутувати про необхідність такої норми у мирний час, але безсумнівно під час війни ми повинні звільнити бізнес від виконання цього обов'язку, який фактично є додатковим податком", - написав Гетманцев.
В умовах воєнного стану відповідальність за утримання осіб з інвалідністю має взяти на себе держава.
"Запропоную колегам зупинити дію відповідної норми на військовий час", - зазначив Гетманцев.
Відповідно до закону, підприємства щорічно сплачують санкції у розмірі середньої річної заробітної плати (для підприємств, на яких 4% робочих місць призначені для осіб з інвалідністю) або половину середньої річної заробітної плати (для підприємств, на яких працює до 15 осіб) за кожне не зайняте але призначене для осіб з інвалідністю місце.
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