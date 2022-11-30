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АРМА придбало ОВДП на 600 мільйонів: кошти отримали від продажу російського аміаку
15:02 30.11.2022 |
Національне агентство з пошуку та менеджменту активів (АРМА) продало чергову партію російського аміаку, арештованого БЕБ - на отримані кошти вже придбали військових облігацій на 600 мільйонів гривень.
Про це повідомляє пресслужба БЕБ.
Для максимально швидкого перерахування отриманих від продажу російських активів, зокрема аміаку, коштів на потреби ЗСУ, за погодженням з Кабміном проводиться придбання військових облігацій, які є прямою підтримкою бюджету та армії в умовах війни.
"Наразі вже продано три партії арештованого аміаку на загальну суму понад 910 мільйонів гривень. З них на 600 млн грн вже придбано військові облігації", - зазначив директор БЕБ Вадим Мельник.
Раніше співробітники БЕБ арештували понад 42 тис. тонн аміаку, які належать суб'єктам господарської діяльності РФ. Ці цінності були вилучені детективами БЕБ в межах досудових розслідувань у кримінальних провадженнях та передані в управління АРМА.
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