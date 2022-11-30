В Україні запускають програму «ВідновиДім» для ремонту пошкоджених обстрілами будинків

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), чиї будинки пошкоджені через російську агресію, можуть отримати грант до ₴6 мільйонів на відновлення житла через держустанову «Фонд енергоефективності».

Про це заявив в.о. міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський під час презентації програми «ВідновиДім», яка відбулася в Укрінформі.

«На сьогодні це є дієвий інструмент, який може дійсно швидко і без великої бюрократії за 15 днів отримати 70% коштів від потреб. Є певні обмеження, максимально це 6 млн грн на один проект. Ми очікуємо, що суми будуть значно меншими: з того, що ми побачили, це близько 1-1,5-2 млн грн», - сказав Лозинський.

Поки що програма діятиме у чотирьох областях - Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівський - для будинків, у яких вціліли несучі конструкції. Учасниками програми можуть стати лише ОСББ, адже для них є законний механізм прийняття спільних рішень.

Фонд енергоефективності, який є розпорядником коштів за програмою, фінансуватиме наступні роботи: заміна або ремонт пошкоджених віконних блоків, блоків балконних дверей, зовнішніх дверей; ремонт пошкоджених фасадів, даху; ремонт пошкодженого обладнання дахових котелень та інженерних мереж. Держустанова надаватиме авансом 70% від виділеного гранту на закупівлю матеріалів, решта коштів виплачуватиметься за актами виконаних робіт.

Грант надаватиметься безповоротно і без залучення співфінансування від ОСББ. Кошти на запуск програми «ВідновиДім» виділив Європейський Союз, наразі це 25 млн євро.

Голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк наголосила, що «ВідновиДім» наразі є пілотною програмою, на якій будуть відтестовані всі процедури для подальшого відновлення всіх багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, у жовтні Кабмін запустив програму відновлення багатоквартирних будинків у межах роботи Фонду енергоефективності.

Від початку дії воєнного стану і станом на початок жовтня Фонд енергоефективності виплатив об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 376,3 млн грн у межах програми "Енергодім".