Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні запускають програму «ВідновиДім» для ремонту пошкоджених обстрілами будинків

14:57 30.11.2022 |

Економіка

 

Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), чиї будинки пошкоджені через російську агресію, можуть отримати грант до ₴6 мільйонів на відновлення житла через держустанову «Фонд енергоефективності».

Про це заявив в.о. міністра розвитку громад і територій Василь Лозинський під час презентації програми «ВідновиДім», яка відбулася в Укрінформі.

«На сьогодні це є дієвий інструмент, який може дійсно швидко і без великої бюрократії за 15 днів отримати 70% коштів від потреб. Є певні обмеження, максимально це 6 млн грн на один проект. Ми очікуємо, що суми будуть значно меншими: з того, що ми побачили, це близько 1-1,5-2 млн грн», - сказав Лозинський.

Поки що програма діятиме у чотирьох областях - Київській, Житомирській, Сумській та Чернігівський - для будинків, у яких вціліли несучі конструкції. Учасниками програми можуть стати лише ОСББ, адже для них є законний механізм прийняття спільних рішень.

Фонд енергоефективності, який є розпорядником коштів за програмою, фінансуватиме наступні роботи: заміна або ремонт пошкоджених віконних блоків, блоків балконних дверей, зовнішніх дверей; ремонт пошкоджених фасадів, даху; ремонт пошкодженого обладнання дахових котелень та інженерних мереж. Держустанова надаватиме авансом 70% від виділеного гранту на закупівлю матеріалів, решта коштів виплачуватиметься за актами виконаних робіт.

Грант надаватиметься безповоротно і без залучення співфінансування від ОСББ. Кошти на запуск програми «ВідновиДім» виділив Європейський Союз, наразі це 25 млн євро.

Голова наглядової ради Фонду енергоефективності Юлія Сабатюк наголосила, що «ВідновиДім» наразі є пілотною програмою, на якій будуть відтестовані всі процедури для подальшого відновлення всіх багатоквартирних будинків, пошкоджених унаслідок бойових дій.

Як повідомлялося, у жовтні Кабмін запустив програму відновлення багатоквартирних будинків у межах роботи Фонду енергоефективності.

Від початку дії воєнного стану і станом на початок жовтня Фонд енергоефективності виплатив об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) 376,3 млн грн у межах програми "Енергодім".
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9198
  0,0146
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6038  0,05 0,12 40,4077  0,03 0,07
EUR 40,2269  0,00 0,01 41,3381  0,08 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес