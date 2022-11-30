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США знайшли гроші Нафтогазу для закупівлі додаткового газу на опалювальний сезон
14:53 30.11.2022 |
Представник Міністерства фінансів США Брайан МакКолі підтвердив, що НАК "Нафтогаз України" може використати для закупівлі газу на опалювальний сезон частину кредиту в $500 млн, виділеного США через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).
"Ми розуміємо, що потреби енергетичної інфраструктури зростають з кожною новою атакою Росії на Україну. США перебувають на зв'язку з ЄБРР щодо ефективного використання $500 млн, виділених Сполученими Штатами через структуру банку. Частина з них дійсно передбачена для закупівлі енергетичних ресурсів", - сказав МакКолі на зустрічі з головою Нафтогазу Олексієм Чернишовим.
У липні та департамент з міжнародної торгівлі та розвитку США через структуру ЄБРР виділив $500 млн на підтримку бізнесів та державних служб, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. Ці кошти мали бути спрямовані Україні та іншим країнам.
"Іншим джерелом фінансування закупівлі газу міг би бути новий пакет допомоги Україні у 2023 році, запропонований Адміністрацією США Конгресу, в якому $1,1 млрд пропонують направити на енергетику", - додав Чернишов.
У листопаді Адміністрація Президента США направила до Конгресу запит із проханням виділити Україні фінансову допомогу у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ.
Обсяг допомоги передбачає $1,1 млрд на підтримку українського енергетичного сектору - зокрема на імпорт електроенергії, газу, палива, реконструкцію енергомереж.
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