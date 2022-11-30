Емісія гривні залишається найбільшим джерелом фінансування держбюджету, – Мінфін

Міністерство фінансів оприлюднило дані про фінансування державного бюджету за період з 24 лютого по 24 листопада.

Згідно з оновленою статистикою, найбільшим джерелом фінансування держбюджету в період війни став викуп військових облігацій уряду Національним банком за рахунок емісії гривні - він склав 355 мільярдів гривень або $11,25 млрд у еквіваленті.

Другим найбільшим джерелом стали гранти від уряду США на суму $8,49 млрд або 281,16 млрд грн.

На третє місце за обсягом фінансування держбюджету з початку повномасштабної війни вийшла фінансова допомога від ЄС - $7,37 млрд або 259,09 млрд грн.

Водночас на четверте місце опустилися надходження від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) - $5,92 млрд або 186,12 млрд грн.

На п'ятому місці - надходження від МВФ ($2,69 млрд або 88,18 млрд грн), на шостому - від Канади ($1,52 млрд або 47,06 млрд грн), на сьомому - від Німеччини ($1,37 млрд або 40,17 млрд грн).

Загалом із початку повномасштабної війни для фінансування державного бюджету вдалося залучити $42,88 млрд або 1,39 трильйона гривень.