«Такого не було навіть під час локдауну». Засновник АЛЛО про вплив відключень на продажі

Засновник маркетплейсу АЛЛО Дмитро Деревицький заявив, що відключення світла обвалили продажі електроніки та побутової техніки в українських магазинах. Про це він написав у Facebook.

За оцінкою маркетплейсу, український е-коммерс та ритейл недоотримав приблизно 25-30% виторгу через атаки Росії та вимушені блекаути. Онлайн-трафік у магазинів впав на 30% по ринку, офлайн - на 20%.

"Такого удару по українському бізнесу не було навіть під час локдауну. Коли в клієнтів немає електроенергії та зв'язку, шопінг відкладається зі зрозумілих причин", - написав Деревицький.

За його даними, в АЛЛО кількість чеків в межах "чорної п'ятниці" (18-27 листопада) зменшилася на 15% у порівнянні з 2021 роком, а його середня вартість виросла тільки на 6% - до 3517 грн.

Найбільш популярним товаром стали павербанки. Їхні продажі виросли у 36 разів.