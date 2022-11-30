Через блекаут обіги кафе та ресторанів скоротилися на 8% за тиждень, – «Опендатабот»

Масовані обстріли України майже не зменшили кількість кафе та ресторанів, що працюють, водночас позначились на їх обігах та організації роботи.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" з посиланням на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

Зокрема, 16 листопада, після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту, кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виключенням стали Житомирська та Одеська області, там зафіксовано найбільші падіння кількості працюючих закладів - на 5% та 3% за тиждень відповідно.

При цьому показники обігу кафе та ресторанів впали, в середньому, на 8%. Найбільше "просіли" заклади в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.

Водночас обстріли інфраструктури та другий блекаут 23 листопада також майже не відбилися на кількості працюючих закладів. Найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще -4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%). Утім, на Житомирщині активних закладів за тиждень навіть побільшало - на 4%.

В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги зменшилися в Кіровоградській (-16%), Волинській області (-14%), Миколаївській (-13%), Одеській (-12%), Полтавській, Чернігівській областях та у Києві (по -11%).

За словами СЕО Poster Родіона Єрошека, відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках.

Водночас ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще. При цьому, каже Єрошек, такі заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися.