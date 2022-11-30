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АНАЛІТИКА

Кабмін скасував податки на імпорт терміналів Starlink

23:00 29.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет міністрів вніс засоби супутникового доступу до мережі інтернет (Starlink) до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.

Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні у вівторок, 29 листопада, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Під податкові пільги також потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, зокрема, генератори, та засоби для очищення води.

"Спочатку уряд звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання. Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Сьогодні ми робимо ще один крок. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, Уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита. Таким чином, і продукція, що виготовляється на внутрішньому ринку, стане приблизно на четверть дешевшою", - обіцяє перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

Як повідомлялося, oомісячна вартість послуги супутникового інтернету від Starlink для користувачів в Україні з 29 грудня зросте із $60 до $75.  Окрім того, на сайті Starlink повідомляється про підвищення вартості комплекту обладнання до $700, що на $200 дорожче, ніж було.

Hаніше уряд звільнив від ввізного мита та ПДВ генератори, акумулятори та інше обладнання, яке допомагає покращити енергозабезпечення.

Але на митниці імпортери стикалися з проблемами оформлення таких товарів. Тому Кабінет міністрів дозволив імпорт обладнання для енергетики під час воєнного стану без обов'язкового підтвердження його відповідності Технічним регламентам.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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