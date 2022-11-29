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Новим головою Рахункової палати стане ексочільник Держаудитслужби Пліс – нардеп
Цього тижня буде голосування за звільнення Валерія Пацкана з посади голови Рахункової палати, замість нього на посаду, наймовірніше, призначать ексглаву Держаудитслужби Геннадія Пліса.
Про це повідомив у Telegram заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"На цьому тижні буде голосуватися звільнення голови Рахункової палати - Валерія Пацкана.
З дуже високою долею ймовірності, замість нього на посаду голови Рахункової призначать Геннадія Пліса, який з квітня 2020 по листопад цього року очолював Держаудитслужбу, а до цього рік був заступником Мінфіну", - зазначив Железняк.
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