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АНАЛІТИКА

Імпорт автівок за квартал скоротився у 4,3 раза, – «Укравтопром»

10:29 29.11.2022 |

Економіка

 

За підсумками третього кварталу 2022 року в Україну, в режимі імпорту, було ввезено 53,3 тис. легкових авто, загальна митна вартість яких становила $641,5 млн. У порівнянні з другим кварталом цього року імпорт скоротився у 4,3 раза, а відносно аналогічного періоду 2021 року - у 3,6 раза.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що таке падіння імпорту пояснюється скороченням кількості ввезення вживаних авто через закінчення дії їх пільгового розмитнення - до 43,1 тис. одиниць.

Щодо третього кварталу 2021 року імпорт вживаних легковиків зменшився на 74%,

а у порівнянні з другим кварталом цього року - на 81%.

Водночас ввезення нових автівок відносно третього кварталу минулого року скоротилось на 63%, а до другого кварталу поточного року навіть збільшилось - у 2,2 раза.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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