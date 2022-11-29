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Марченко: Україна отримає додаткові €100 мільйонів кредиту від Франції
23:21 28.11.2022 |
Міністр фінансів Сергій Марченко та міністр економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції Бруно Ле Мер підписали Угоду про надання Україні кредиту в розмірі до 100 млн євро від Французького агентства розвитку.
Про це повідомляє Урядовий портал, передає Укрінформ.
Кошти будуть направлені до загального фонду державного бюджету для фінансування першочергових видатків, за винятком видатків на оборону.
«Ми вдячні Уряду Французької Республіки за підтримку України та надання додаткових 100 млн євро. Ці кошти дозволять і надалі підтримувати ефективність державного управління, а також забезпечувати першочергові видатки держбюджету в умовах боротьби з агресором», - зазначив Марченко.
Кредит надається на пільгових умовах: процентна ставка складає 1,04% річних, а остаточне погашення кредиту здійснюється через 15 років від дати кредитного договору (з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту строком більше 5 років від дати укладення кредитного договору).
Під час зустрічі сторони також обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, потреби у додатковому фінансуванні та пріоритетні напрями співпраці між Урядами обох країн.
Водночас міністр фінансів України наголосив на необхідності залучення зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів у наступному році для усунення дефіциту держбюджету, що складатиме понад 3 млрд доларів США щомісячно.
У зустрічі також взяли участь: заступник директора Кабінету Бруно Ле Мера Морган Вейл, радниця з європейських і міжнародних справ Франції Одрі Гросс, керівник Директорату двосторонніх економічних відносин Дені Ле Ферс, заступниця генерального директора Французького агентства розвитку Марі-Елен Луазон та заступниця генерального директора Французького агентства розвитку Марі-Елен Луазон.
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