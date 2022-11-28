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За програмою «Власна справа» бізнес отримає мікрогрантів ще на 62,5 мільйона
14:53 28.11.2022 |
У межах реалізації програми «Власна справа» 266 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 62,5 млн грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
«Визначено нових переможців програми «Власна справа»: в рамках десятої хвилі реалізації цієї ініціативи 266 підприємців отримають мікрогранти на загальну суму 62,5 млн грн», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що грантова програма мікрокредитування «Власна справа» залишається найпопулярнішою серед підприємців, які хочуть започаткувати або розширити власний бізнес.
«Кожні два тижні серед тих, хто подав заявки, ми визначаємо переможців, які отримають від уряду мікрогранти - до 250 тисяч гривень. За попередніми підрахунками, в рамках десятої хвилі реалізації цієї програми ми будемо мати майже 700 нових робочих місць», - перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Серед переможців десятої хвилі програми найбільше підприємців у таких сферах: 83 - оптова та роздрібна торгівля, 45 - переробна промисловість, 36 - тимчасове розміщування й організація.
Внаслідок реалізації бізнес-планів отримувачів грантів буде створено 689 робочих місць.
Найбільша кількість переможців десятої хвилі зі Львівської (46 осіб) та Рівненської (31 особи) областей, а також міста Києва (36 осіб).
Як повідомляв Укрінформ, урядовий проєкт "єРобота" включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері.
Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подавати заявки слід через портал "Дія".
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