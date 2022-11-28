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Мінфін пропонує спростити реєстрацію податкових накладних для повернення ПДВ експортерам
14:29 28.11.2022 |
Міністерство фінансів ініціювало зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, які мають спростити процес повернення ПДВ експортерам.
Як повідомляє пресслужба міністерства, зміни мають на меті створення сприятливих умов для реєстрації податкових накладних, а також усунення непорозумінь між платниками податку та контролюючими органами.
Серед іншого, запропонованими змінами передбачено обов'язок податкових органів вказувати детальну інформація, за якою встановлено відповідність платника податку критеріям ризиковості, а також надано можливість повторного подання платником інформації та копій документів на розгляд комісії регіонального рівня у разі прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості.
Крім того, запроваджується довідник кодів податкової інформації, яка є підставою для прийняття рішення про відповідність платника податку критеріям ризиковості. Коди визначатимуться ДПС та будуть розміщуватися на офіційному веб-сайті ДПС.
При цьому критерії ризиковості стосовно неподання декларацій з ПДВ та неподання фінзвітності застосовуватимуться з урахуванням можливості/неможливості подання такої звітності в умовах воєнного стану.
Запропоновані зміни також передбачають пом'якшення критеріїв ризиковості здійснення операцій, а саме:
* доповнення коефіцієнта націнки 1,5 у формулу визначення залишку товару, в межах якого можна реєструвати розрахунок коригування на зменшення суми податкових зобов'язань;
* не вважатиметься ризиковою операція, за якою складено розрахунок коригування за операціями з постачання електричної енергії, природного газу, теплової енергії.
Також передбачено низку інших змін, з їх повним переліком можна ознайомитися на сайті Мінфіну.
Водночас у міністерстві наголошують, що запропоновані зміни не є вичерпними та остаточними.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 12 жовтня вніс зміни до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, запровадивши декілька нових обмежень для реєстрації такої накладної.
Через це з 14 жовтня було заблоковано понад 1 млн податкових накладних. Масові скарги на зміни надходили до Спілки українських підприємців (СУП) та Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), а також до Ради бізнес-омбудсмена.
Своєю чергою у Мінфіні називали причиною введення більш жорстких критеріїв до перевірки податкових накладних численні випадки маніпулювання з ризиковими товарами з боку певних підприємців.
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