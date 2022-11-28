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Кабмін заборонив експорт паливної деревини
09:22 28.11.2022 |
Кабінет Міністрів заборонив експорт паливної деревини.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передають Українськi Новини.
"Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі - основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що водночас держава працює над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування.
За словами Шмигаля, це потрібно для швидкого відновлення української енергетичної мережі.
Він також повідомив, що Європейський Союз запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад в електрогенераторах.
Як повідомляли Українськi Новини, в жовтні Кабінет Міністрів виділив 563 млн гривень 8 областям для придбання дров та їх безкоштовної роздачі населенню на прифронтових територіях.
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