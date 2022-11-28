Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін заборонив експорт паливної деревини

09:22 28.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів заборонив експорт паливної деревини.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, передають Українськi Новини.

"Це сприятиме накопиченню її в Україні. Адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина наразі - основний ресурс для опалення. Атаки росії на енергосистему лише посилюють його стратегічне значення", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що водночас держава працює над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування.

За словами Шмигаля, це потрібно для швидкого відновлення української енергетичної мережі.

Він також повідомив, що Європейський Союз запустив ініціативу "Генератори надії", яка допоможе максимально швидко задовольнити попит українських громад в електрогенераторах.

Як повідомляли Українськi Новини, в жовтні Кабінет Міністрів виділив 563 млн гривень 8 областям для придбання дров та їх безкоштовної роздачі населенню на прифронтових територіях.
За матеріалами: Українські Новини
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9600
  0,1116
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5433  0,11 0,27 40,3896  0,09 0,21
EUR 40,1463  0,06 0,16 41,3037  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес