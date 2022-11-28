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До «Армії відновлення» залучили вже дві тисячі безробітних
08:33 28.11.2022 |
До проєкту "Армія відновлення" залучили вже понад дві тисячі безробітних, а на оплату їхньої праці направили понад 8,5 млн грн.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Державної служби зайнятості.
"Вже понад 2000 безробітних осіб зробили внесок у розв'язання найгостріших проблем України, будучи залученими до суспільно корисних робіт (СКР)", - йдеться в повідомленні.
Більше всього людей залучили до роботи в Сумській (664 людини), Київській (509 людей) та в Полтавській областях (313 осіб).
Серед основних видів робіт: будівництво захисних споруд, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, розбір завалів тощо.
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