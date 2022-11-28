Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

До «Армії відновлення» залучили вже дві тисячі безробітних

08:33 28.11.2022 |

Економіка

 

До проєкту "Армія відновлення" залучили вже понад дві тисячі безробітних, а на оплату їхньої праці направили понад 8,5 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію Державної служби зайнятості.

"Вже понад 2000 безробітних осіб зробили внесок у розв'язання найгостріших проблем України, будучи залученими до суспільно корисних робіт (СКР)", - йдеться в повідомленні.

Більше всього людей залучили до роботи в Сумській (664 людини), Київській (509 людей) та в Полтавській областях (313 осіб).

Серед основних видів робіт: будівництво захисних споруд, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, розбір завалів тощо.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,9600
  0,1116
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5433  0,11 0,27 40,3896  0,09 0,21
EUR 40,1463  0,06 0,16 41,3037  0,14 0,33

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес