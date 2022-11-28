Переговори з МВФ щодо нової фінансової програми можуть розпочатися вже після 1-го перегляду Моніторингової програми

Переговори щодо нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ), яка вже передбачатиме фінансування, можуть розпочатися після першого перегляду Моніторингової програми за участю ради директорів (PMB), домовленість про яку на рівні персоналу було досягнуто минулого тижня, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ми досягли з МВФ угоди на рівні персоналу і рухатимемося далі", - цитує НБУ його слова у фейсбуці в суботу за підсумками проведеної напередодні зустрічі у Києві з послом США в Україні Бріджит Брінк та радником посольства з економічних питань Хезер Гезерт, у якій також брав участь заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Пишний зазначив, що після його приходу Нацбанку вдалося вибудувати наново всю комунікацію з Міністерством фінансів України.

"НБУ не будуватиме стіни, в основі нашої спільної роботи - діалог та аргументи. Бюджет 2023 року не передбачає емісійного фінансування. Сьогодні ми говоримо про якісний перезапуск внутрішнього боргового ринку та максимальне використання його ресурсів", - заявив голова Нацбанку.

Посол Брінк, як зазначається у повідомленні, поцікавилася готовністю банківської системи забезпечувати безперервну роботу у разі тривалої відсутності електропостачання, яка може виникнути через терористичні атаки Росії на енергосистему України. Під час зустрічі сторони обговорили, зокрема, антикризовий план, який втілюватиметься Національним банком разом із банками у разі реалізації такого сценарію.

Як повідомлялося, Україна запросила у МВФ чотиримісячну Моніторингову програму PMB, рішення про яку рада директорів Фонду може ухвалити найближчими тижнями.

Україна сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, вже на початку наступного року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка частково може покрити дефіцит держбюджету. Загалом на його фінансування планується залучити із зовнішніх джерел $38 млрд.