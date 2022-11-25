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АНАЛІТИКА

Для українців, які рятуються від війни в ЄС, створили платформу пошуку роботи

18:36 25.11.2022 |

Економіка

 

Фонд талантів ЄС створив платформу пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та перебувають на території Європейського Союзу.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, пише "Європейська правда".

Випробувальний Фонд талантів ЄС - це онлайн-інструмент пошуку роботи для українців, які рятуються від війни та шукають роботу в ЄС. 

Порталом користуються понад 4000 національних державних служб зайнятості та приватних агентств із працевлаштування. А це - понад 3 мільйони вакансій із різних сфер.

Скористатися порталом для пошуку роботи можуть особи, які є під тимчасовим захистом або мають право працювати відповідно до іншого належного захисту, передбаченого національним законодавством у державі-члені ЄС.

Щоб скористатися онлайн-сервісом, треба зареєструватись на обліковому записі шукача роботи EURES, створити онлайн-резюме на порталі випробувального Фонду талантів ЄС та опублікувати резюме за посиланням, щоб роботодавці і консультанти могли вас знайти. 
 

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