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Мінфін пояснив причини блокування податкових накладних для бізнесу

18:27 25.11.2022 |

Економіка

 

У Міністерстві фінансів заявили, що причиною запровадження більш жорстких критеріїв до перевірки податкових накладних стали численні маніпулювання з ризиковими товарами з боку певних підприємців.

Про це пише Forbes із посиланням на відповідь Мінфіну на запит.

Як заявили у Мінфіні, за результатами аналізу роботи автоматизованого моніторингу виявили схему проведення безтоварних операцій через реєстрацію податкових накладних на ризикові товари, які були відсутні на складі платника податку.

"Раніше компанії могли без додаткової перевірки податкової продавати товари, які не відповідають основному переліку їхньої діяльності (якщо ті не перевищують 50% у загальному залишку продукції).

Тепер, через маніпуляції з боку певного бізнесу, уряд змінив критерії ризиковості операцій та здійснює перевірку всіх операцій на відповідність фактичним складським залишкам товарів", - цитує видання пресслужбу Мінфіну.
За матеріалами: Економічна правда
 

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