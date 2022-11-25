Україна отримала $26,7 млрд, або 71% заявленої партнерами допомоги - Мінфін

Обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 24 листопада становив $25,731 млрд, і ще $1 млрд - на відновлення, або сумарно 71% заявленої ними допомоги на загальну суму $37,581 млрд, повідомляє Міністерство фінансів України.

Згідно з оприлюдненими на його сайті даними, на частку грантів припало менше ніж половина одержаних коштів - $10,49 млрд, або 39,2%.

Місяцем раніше, на 26 жовтня, фінансування становило $23,123 млрд для покриття дефіциту бюджету та $1 млрд - на відновлення, або сумарно 65% заявленої допомоги на загальну суму $36,959 млрд, а обсяг грантів був таким самим.

Як зазначив Мінфін, найбільшу підтримку Україні оголосили США та Євросоюз - відповідно $12,99 млрд і $11,5 млрд. США з цього обсягу виділили $8,49 млрд, або 65%, і все у вигляді грантів, ЄС - $7,367 млрд, або 64%, зокрема у вигляді грантів лише $626 млн.

Згідно з таблицею, замикають п'ятірку найбільших донорів з обіцяної допомоги Міжнародний валютний фонд (МВФ), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Канада - відповідно $2,71 млрд, $2,32 млрд та $2,021 млрд. МВФ виділив усі заявлені кошти, тоді як ЄІБ та Канада - $1,72 млрд та $1,521 млрд відповідно, усі - кредити. Водночас ЄІБ поки що єдиний, хто надав фінансування на відновлення.

Слідом ідуть Світовий банк, Німеччина та Велика Британія - відповідно $1,765 млрд, $1,373 млрд та $1,076 млрд, із них Німеччина та Велика бБитанія надали у вигляді грантів відповідно $1,049 млрд та $128 млн. Ці країни вже виділили всі заявлені кошти, тоді як СБ лише 56%.

Донором бюджету України у розмірі понад $500 млн із початку війни є також Японія - $581 млн: ці кошти вже отримано, все у вигляді кредитів.

Франція заявила про підтримку українського бюджету на $432 млн, з яких отримано 77%, тоді як Італія та Нідерланди - відповідно $332 млн та $330 млн (зокрема Італія $125 млн у вигляді гранту). Італія надала вже всі кошти, тоді як Нідерланди поки що виділили третину - $106 млн.

Іще дев'ять країн зобов'язалися надати сумарно $172,5 млн, з яких уже отримано $149,5 млн, зокрема $80,5 млн у вигляді грантів. Найбільше - Швеція та Данія: відповідно $49 млн та $53 млн, проте Данія виділила поки що лише $53 млн, але все у вигляді грантів.

Мінфін також зазначив, що з початку війни фінансування дефіциту бюджету на 355 млрд грн, або на $11,246 млрд в еквіваленті, покрив Національний банк України за рахунок прямого викупу військових облігацій.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить майже $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету $3-4 млрд за місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС, а також має намір залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

Емісійне фінансування за рахунок викупу Нацбанком держоблігацій до затвердженого держбюджету-2023 поки що не закладено, хоча така опція, як зазначив міністр фінансів Сергій Марченко, залишається. НБУ також припускав, що наступного року емісійне фінансування може ще знадобитися, проте наполягав на тому, що його обсяги не мають перевищити 200 млрд грн за рік.