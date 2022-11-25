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Уряд України схвалив залучення позики $500 млн від МБРР

18:06 25.11.2022 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів схвалив залучення позики у розмірі $500 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як четвертого додаткового фінансування для реалізації проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" у розмірі 500 млн доларів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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