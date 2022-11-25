Фінансові новини
- |
- 25.11.22
- |
- 22:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд України схвалив залучення позики $500 млн від МБРР
18:06 25.11.2022 |
Кабінет Міністрів схвалив залучення позики у розмірі $500 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.
Зокрема, визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як четвертого додаткового фінансування для реалізації проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" у розмірі 500 млн доларів.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Навіть повертають пенсіонерів. Західні компанії збільшують виробництво зброї, - WSJ
|В ЄС домовились виключити російський газ з угод про спільну закупівлю
|Росія може масовано вдарити ракетами по Україні за тиждень. Скільки таких атак ще може бути
|Європарламент підтримав пропозицію про виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін дозволив купувати обладнання для об'єктів енергетики в обхід тендерів
|Для українців, які рятуються від війни в ЄС, створили платформу пошуку роботи
|Мінфін пояснив причини блокування податкових накладних для бізнесу
|Україна отримала $26,7 млрд, або 71% заявленої партнерами допомоги - Мінфін
|Уряд України схвалив залучення позики $500 млн від МБРР
|Кабмін продовжив обов'язки постачальника електроенергії «останньої надії» ще на рік
Бізнес
|Засновницю медичного стартапу Theranos Елізабет Голмс засудили до 11 років позбавлення волі
|Трамп відмовився повертатися до Twitter
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки