Уряд України схвалив залучення позики $500 млн від МБРР

Кабінет Міністрів схвалив залучення позики у розмірі $500 млн від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР).

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі у п'ятницю, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у п'ятницю.

Зокрема, визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку як четвертого додаткового фінансування для реалізації проєкту "Підтримка державних витрат для забезпечення сталого державного управління в Україні" у розмірі 500 млн доларів.