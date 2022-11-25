Уряд розширить ознаки безумовної реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування - Гетманцев

Уряд послабить вимоги постанови №1165 для вирішення проблем із блокуванням податкових накладних, розширивши ознаки їх безумовної реєстрації та розрахунків коригування для невеликих сум, повідомив голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев.

"Як і обіцяв, вже є перші зрушення щодо зміни постанови №1165, до якої були внесені жовтневі зміни за ініціативою Мінфіну відносно блокування податкових накладних", - написав він у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

За словами голови комітету, розширення ознак безумовної реєстрації податкових накладних (ПН) та розрахунків коригування (РК) - головна новація, оскільки без здійснення автоматизованого моніторингу відбуватиметься реєстрація ПН та РК, у яких загальна сума обсягу постачання та операцій на зменшення/збільшення не перевищує 5 тис. грн.

Він уточнив, що загальна сума таких операцій обмежена обсягом - загалом 500 тис. грн за місяць.

Гетманцев сподівається, що це вже зараз зніме велику кількість проблем для малого бізнесу, котрий зіткнувся зі збільшенням блокування накладних.

Він також зазначив, що критерій ризиковості платника податків не застосовується, якщо ризикова операція зазначена в ПН/РК або дата отримання інформації про неї перевищує 365 днів на дату прийняття рішення.

"Також вирішуємо ще одну проблему, на яку скаржилися платники податків. Зобов'язуємо Податкову обов'язково зазначати у рішеннях про відповідність пункту 8 критеріїв ризиковості платника податку деталізованої інформації щодо причин та підстав розгляду питання відповідності платника податку цьому критерію", - поділився голова комітету.

Він уточнив, що Податкова має зазначити, зокрема, вид операції, період, УКТЗЕД та ЄДРПОУ контрагента, щоб бізнес розумів, через які операції виникли питання.

Крім того, підвищено критерії визначення позитивної податкової історії щодо обсягу постачання, на яку платник податків може зареєструвати ПН/РК у поточному місяці - з 500 тис. грн до 1 млн грн, а на одного контрагента - з 50 тис. грн до 100 тис. грн, і тепер їх буде поширено і на платників податків четвертої групи єдиного податку.

Гетманцев анонсував додаткові зміни, які також спрямовані на спрощення роботи платників податків.