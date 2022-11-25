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АНАЛІТИКА

Україна остаточно вийшла із залізничної угоди між країнами СНД

09:23 25.11.2022 |

Економіка

 

Україна завершила процедуру виходу з Угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності незалежних держав.

Відповідну постанову схвалив уряд, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"Це одна з ініціатив, які мають на меті позбутися навіть формальних зв'язків з країною-агресором та її "міньйоном", - заявили в компанії.

УЗ зазначила, що будь-яку співпрацю з РФ і Білоруссю в рамках зазначеної угоди припинила 24 лютого 2022 року, з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ.

"Жодного обміну інформацією між залізничними адміністраціями України та Росії відтоді не здійснювалося. Крім того, наприкінці лютого 2022 року українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російськими залізницями.

Крім України до ради входять Азербайджан, Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан та Молдова. Координаційні органи, створені цією угодою, знаходиться на території країни-агресора - у Москві, а головою без обмеження терміну є генеральний директор ВАТ "Російські Залізниці", - додали в компанії.

У рамках зазначеної угоди країни-учасники мали б координувати експлуатаційну діяльність залізниць, розробку нормативних актів, що регламентують організацію перевезень вантажів та пасажирів.
За матеріалами: Економічна правда
 

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