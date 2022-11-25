Фінансові новини
- |
- 25.11.22
- |
- 13:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна остаточно вийшла із залізничної угоди між країнами СНД
09:23 25.11.2022 |
Україна завершила процедуру виходу з Угоди про координаційні органи залізничного транспорту Співдружності незалежних держав.
Відповідну постанову схвалив уряд, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
"Це одна з ініціатив, які мають на меті позбутися навіть формальних зв'язків з країною-агресором та її "міньйоном", - заявили в компанії.
УЗ зазначила, що будь-яку співпрацю з РФ і Білоруссю в рамках зазначеної угоди припинила 24 лютого 2022 року, з перших хвилин повномасштабного вторгнення РФ.
"Жодного обміну інформацією між залізничними адміністраціями України та Росії відтоді не здійснювалося. Крім того, наприкінці лютого 2022 року українські війська підірвали залізничні вузли, що зв'язують українську залізницю з російськими залізницями.
Крім України до ради входять Азербайджан, Росія, Білорусь, Таджикистан, Вірменія, Узбекистан, Туркменістан, Казахстан, Киргизстан та Молдова. Координаційні органи, створені цією угодою, знаходиться на території країни-агресора - у Москві, а головою без обмеження терміну є генеральний директор ВАТ "Російські Залізниці", - додали в компанії.
У рамках зазначеної угоди країни-учасники мали б координувати експлуатаційну діяльність залізниць, розробку нормативних актів, що регламентують організацію перевезень вантажів та пасажирів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Навіть повертають пенсіонерів. Західні компанії збільшують виробництво зброї, - WSJ
ТОП-НОВИНИ
|В ЄС домовились виключити російський газ з угод про спільну закупівлю
|Росія може масовано вдарити ракетами по Україні за тиждень. Скільки таких атак ще може бути
|Європарламент підтримав пропозицію про виділення Україні 18 млрд євро у 2023 році
|США виділяють ще 400 мільйонів доларів допомоги Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|«Ощадбанк» скасував ліміти на зняття готівки з банкоматів для карток інших банків – можна зняти до 50 тисяч на добу
У РУБРИЦІ
|Франція відправляє в Україну 100 потужних генераторів - глава МЗС
|ОККО, БРСМ, WOG обладнують свої АЗС терміналами Starlink
|Ціни на нафту зростають, але побоювання щодо попиту в Китаї зберігаються
|Дефіцит потужності в енергосистемі до 11:00 п'ятниці скоротився до 30% - «Укренерго»
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.11.22
|Великобританія анонсувала мільйонну зимову підтримку України
Бізнес
|Трамп відмовився повертатися до Twitter
|Маск відновив Трампа у Twitter. Чому ж політик не поспішає туди повертатись
|Чотириденний робочий тиждень став стандартним для 40% міжнародних компаній - опитування EY
|У США вперше схвалили до споживання штучно вирощену курятину
|Борису Джонсону заплатили понад $320 000 за вісім годин роботи на конференції – Bild
|Маск спровокував звільнення сотень працівників Twitter ультиматумом про «жорстку роботу» - тепер вмовляє їх лишитися і вже не проти дистанційки
|У криптобіржі FTX не виявилося адекватної бухгалтерії, а корпоративні витрати схвалювалися смайликами