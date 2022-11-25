Держгеокадастр перевів роботу картографо-геодезичного фонду України в онлайн

Держслужба геодезії, картографії та кадастру України з 24 листопада переводить в електронний вигляд операції з ведення та зберігання архівних даних Державного картографо-геодезичного фонду України, а також поповнення його новими топографо-геодезичними та картографічними даними.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у четвер, відомство значно спростило процедуру прийому картографічних матеріалів, що у майбутньому дозволить швидко та зручно отримати доступ до необхідних картографічних матеріалів на певну територію для виконання різних державних завдань.

Крім того, спрощення доступу до таких даних дозволить позбавити громади необхідності багаторазово платити за створення таких матеріалів, скоротить бюрократію в сфері картографії та геодезії, а також зменшить вплив людського чинника на роботу Фонду.

"Раніше всі матеріали здавали фізично, у паперовому вигляді та на магнітних носіях, що було незручно та надто забюрократизовано. Крім цього, відсутність належного обліку та доступу до метаданих картографо-геодезичних матеріалів ускладнювала процедуру отримання та ефективного подальшого використання таких матеріалів", - наголошується в повідомленні Мінагрополітики.

Проте з 24 листопада прийом картографо-геодезичних та топографічних матеріалів масштабного ряду від 1:500 до 1:1 000 000, гідрографічних, матеріалів аерозйомки до Державного картографо-геодезичного фонду здійснюватиметься через електронну геоінформаційну систему.

За даними міністерства, виконавець картографо-геодезичних робіт ідентифікуватиметься через особистий кабінет та підписуватиме в ньому виконані ним роботи. У майбутньому органам влади та місцевого самоврядування буде доступний реєстр виконаних та доступних матеріалів на всій території України, що дозволить розуміти стан топографічної вивченості конкретної місцевості та актуальність матеріалів для неї.

"Важливо, що Фонд є невід'ємною складовою національної інфраструктури геопросторових даних. Запровадження геоінформаційної системи Картгеофонду - це лише перший етап, а надалі планується вдосконалювати його функціонування та користування його відомостями, а також розробити інструменти для зручної валідації матеріалів", - цитує Мінагрополітики заступника голови Держгеокадастру Дмитра Макаренка.

Як повідомлялося, в Україні в рамках ініційованої у 2019 році земельної реформи реалізується проєкт Національної інфраструктури геопросторових даних. Очікується, що його впровадження дозволить повністю оцифрувати всі масиви даних на території України, провести дерегуляцію чинних процедур, відкрити публічний доступ до інформації, створити додаткову вартість у кожному аспекті геопросторових даних, залучити інвестиції та мінімізувати вплив бюрократичних складових.

У травні 2021 року Кабінет міністрів затвердив порядок роботи НІГД, необхідний для функціонування національного геопорталу, що надає інформацію про українські землі на базі єдиної цифрової картографічної основи.