МВФ планує затвердити Моніторингову програму для України найближчими тижнями

Офіційне рішення керівництва МВФ щодо запуску Моніторингової програми для України із залученням Ради директорів (МПЗР), погодженої в середу на рівні персоналу, очікується упродовж наступних тижнів.

Про це йдеться в офіційному повідомленні Фонду, поширеному в середу, передає Укрінформ.

«Місія МВФ і українське керівництво досягли домовленості на рівні персоналу про економічну політику в межах Моніторингової програми із залученням Ради директорів (МПЗР). Домовленості на рівні експертів підлягають схваленню керівництвом МВФ, і найближчими тижнями очікується відповідне обговорення на засіданні Ради виконавчих директорів Фонду», - зазначається у повідомленні.

Цільове призначення програми МПЗР передбачає допомогу для стабілізації макроекономічної політики України, а також активізацію донорської підтримки. «Ефективне впровадження передбачених програмою заходів допоможе прокласти шлях до повноцінної програми підтримки МВФ», - зауважили у Фонді.

У МВФ також висловили очікування, що економічна діяльність України в 2023 році стабілізується і продемонструє зростання на рівні 1% за базовим сценарієм - на тлі скорочення до 33% у 2022 році. Проте, за прогнозами фахівців, інфляція залишатиметься на доволі високому рівні, в середньому близько 25%.

«Оскільки війна триває, Україна й надалі потребуватиме значного зовнішнього фінансування з метою забезпечення достатніх ресурсів для виконання державою своїх основних функцій на тлі збереження економічної стабільності», - зауважили у Фонді.

Як повідомляв Укрінформ, з 11 по 22 листопада місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм провела онлайн-дискусії з українською владою, обговоривши ключові елементи програми МПЗР. У середу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив про досягнення попередньої домовленості на рівні персоналу по цій програмі.