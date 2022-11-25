Майже у 80% українців від початку війни зменшилися доходи

У 78% українців від початку повномасштабного вторгнення росії зменшилися доходи, водночас про зростання власних доходів повідомили лише 2% жителів країни.

Такі дані 12-ї хвилі дослідження щодо соціально-політичних настроїв в Україні оприлюднила дослідницька компанія Gradus Research.

«Частка опитаних, що заявляють про зменшення доходу від початку повномасштабного вторгнення значущо зросла порівняно з попередньою хвилею і становить 78%. Натомість лише 2% вказують, що їхній дохід збільшився», - зазначають дослідники.

Серед українців, хто звітує про зменшення доходів, найменша частка тих, хто виїхав за кордон (68%). Серед тих, хто залишився вдома, таких 78%. А серед українців, які перемістилися в межах країни, таких вже 80%.

Найбільше скоротився дохід у категорії віком 45+ (84%) та віком 35-44 років (81%). Найменше про зменшення своїх доходів зазначають опитані 18-24 років (53%).

Водночас дослідники фіксують зростання частки працевлаштованого населення, що отримує зарплатню. Наразі він становить 81%, тоді як у дослідженні 11-ї хвилі аналогічний показник дорівнював 77%. Втім, майже половина працевлаштованих (48%) не мають впевненості щодо того, чи будуть вони отримувати її і надалі.

12-та хвиля дослідження була проведена 21-24 жовтня 2022 року. Її цільовою групою є чоловіки та жінки віком від +18 років, що на момент початку війни проживали в містах з населенням 50 тис. жителів та більше.

Як повідомлялося, за оцінками Національного банку, номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) - на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств та значну конкуренцію між претендентами на роботу.