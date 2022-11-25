Зеленський підписав закон про держбюджет на 2023 рік

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про державний бюджет на 2023 рік".

Як свідчить інформація на сторінці відповідного законопроєкту №8000 на сайті Верховної Ради, документ повернуто з підписом голови держави 23 листопада.

Верховна Рада прийняла цей закон 3 листопада.

Доходи проекту державного бюджету на 2023 рік передбачено у сумі 1 330 млрд грн, у тому числі доходи загального фонду - 1 173 млрд грн та доходи спеціального фонду - 156 млрд гривень.

Видатки державного бюджету становитимуть 2 640 млрд грн, у тому числі загального фонду - 2 312 млрд грн та спеціального фонду - 328 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету планується на рівні 20,6% ВВП, його планується профінансувати за рахунок збільшення зовнішніх запозичень. У результаті прогнозний обсяг держборгу зросте до 6 423 млрд гривень.