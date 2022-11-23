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АНАЛІТИКА

ЄБРР виділив 372 млн євро для термінового ремонту енергетичної інфраструктури України

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) затвердив пакет фінансування, в рамках якого буде виділено 372 млн євро для надання підтримки "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ЄБРР.

Кошти виділяються з метою "термінового ремонту пошкоджень, завданих потужними бомбардуваннями цивільної енергетичної інфраструктури під час війни Росії з Україною та збереження стабільності енергосистеми країни з настанням зими".

ЄБРР надасть гарантований державою кредит у розмірі 300 млн євро, що включає два компоненти. До 150 млн євро передбачено на закупівлю обладнання для проведення аварійно-відновлювальних робіт у системі електропередачі України. Ще 150 млн євро припадає на підтримку структури капіталу.

Окремо частину кредиту на аварійний ремонт буде доповнено грантом у розмірі до 72 млн євро, наданим Нідерландами. Це буде об'єднано в єдиний пакет на суму 372 млн. євро для підтримки невідкладних потреб "Укренерго" у відновленні інфраструктури електропередачі.

"ЄБРР рішуче засуджує неспровоковану і невиправдану війну, яку веде Росія проти України, і особливо удари по цивільній інфраструктурі", - йдеться в повідомленні.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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