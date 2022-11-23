Німеччина надасть ще 40 млн євро на гуманітарну допомогу для України - міністр

Німеччина надасть ще 40 млн євро на гуманітарну допомогу для України, повідомила державний міністр Європи та клімату Німеччини Анна Люрманн.

"Я приїхала сьогодні також, щоб оголосити, що Німеччина надасть ще 40 млн євро на гуманітарну допомогу, щоб допомогти цієї зими. Ми також надамо додаткові 5 млн євро на реконструкцію українських шкіл разом із UNDP", - сказала Люрманн журналістам у Києві в середу.

Вона додала, що вже відбувається процес передання обладнання для допомоги взимку, зокрема генераторів на більш ніж 11 млн євро, які прибудуть до України найближчим часом.

Люрман прибула до України у складі делегації інших офіційних європейських високопосадовців. Зокрема, з візитом в Україні також перебувають віцепрезидент Європарламенту Нікола Бір, міністр у справах ЄС та Конституції Австрії Кароліна Едтштадлер, державний секретар Європи Хорватії Андрія Метелко-Згомбіч, міністр закордонних справ, освіти та спорту Ліхтенштейна Домінік Хаслер, парламентський секретар Міністерства закордонних справ Латвії Гунда Рейре, віцеміністр закордонних справ Литви Йовіта Нелюпсене, державний секретар з європейських справ Румунії Даніела Гітман.

Так, державний секретар з європейських справ Румунії Даніела Гітман зазначила, що її країна надасть 300 тис. євро UNHCR для допомоги українському населенню взимку.

Міністр у справах ЄС та Конституції Австрії Кароліна Едтштадлер поінформувала, що Австрія надала Україні найбільший пакет гуманітарної допомоги в історії - понад 92 млн євро.

"На додаток ми надаємо 100 тис євро для Міжнародного кримінального суду, тому що для мене, як для колишнього судді у кримінальних справах, важливо забезпечити незалежне розслідування воєнних злочинів та розпочати збирання доказів", - зазначила Едтштадлер.

Секретарка Міністерства закордонних справ Латвії Гунда Рейре повідомила, що наступного тижня розпочне роботу центр реабілітації жінок в Івано-Франківську, який частково фінансує Латвія.

"Він надаватиме притулок, широкий спектр послуг з реабілітації, юридичне консультування, психологічну допомогу жінкам, які є жертвами сексуального насильства", - розповіла Рейре.