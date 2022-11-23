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Із держбюджету на соцвиплати цьогоріч спрямували ₴338,5 мільярда
13:29 23.11.2022 |
За січень-жовтень 2022 року на соціальні виплати із державного бюджету спрямовано 338,5 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
"За період з січня по жовтень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 338,5 млрд грн, зокрема у жовтні 34,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, 52,3 млрд грн направлено на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім'ям з дітьми, 41,6 млрд грн направлено для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, 25,6 млрд грн направлено на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, 188,1 млрд грн направлено Пенсійному фонду та 30,9 млрд грн направлено на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.
«На сьогодні одним із головних завдань є соціальний захист громадян, продовження виплат заробітних плат і пенсій, надання людям підтримки від держави. І Уряд робить все можливо, щоб в умовах воєнного стану, наші громадяни отримали вчасно належні їм виплати, житлові субсидії та пенсії. Адже саме так українці відчувають підтримку держави і розуміють, що не лишаються наодинці зі своїми проблемами», ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Як повідомляв Укрінформ, соціальні видатки у 2023 році становитимуть 791 млрд грн, або 12,4% прогнозованого обсягу ВВП.
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