Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Із держбюджету на соцвиплати цьогоріч спрямували ₴338,5 мільярда

13:29 23.11.2022 |

Економіка

 

За січень-жовтень 2022 року на соціальні виплати із державного бюджету спрямовано 338,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"За період з січня по жовтень 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 338,5 млрд грн, зокрема у жовтні 34,3 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 52,3 млрд грн направлено на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім'ям з дітьми, 41,6 млрд грн направлено для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, 25,6 млрд грн направлено на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, 188,1 млрд грн направлено Пенсійному фонду та 30,9 млрд грн направлено на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

«На сьогодні одним із головних завдань є соціальний захист громадян, продовження виплат заробітних плат і пенсій, надання людям підтримки від держави. І Уряд робить все можливо, щоб в умовах воєнного стану, наші громадяни отримали вчасно належні їм виплати, житлові субсидії та пенсії. Адже саме так українці відчувають підтримку держави і розуміють, що не лишаються наодинці зі своїми проблемами», ‒ прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

Як повідомляв Укрінформ, соціальні видатки у 2023 році становитимуть 791 млрд грн, або 12,4% прогнозованого обсягу ВВП.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,7461
  0,0220
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,6592  0,02 0,04 40,5146  0,04 0,10
EUR 39,9673  0,08 0,20 41,1508  0,18 0,45

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес