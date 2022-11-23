До АРМА передали активи російських бізнесменів на ₴10 мільярдів

Бюро економічної безпеки передало до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) активи російських бізнесменів на понад 10 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба БЕБ.

"Відповідне рішення суду стосується раніше заарештованих корпоративних прав у вигляді 100% часток статутного капіталу, акцій, а також промислових зразків підприємств групи компаній, які підконтрольні громадянам російської федерації - це відомі російські мільярдери. Ринкова вартість активів переданих Бюро економічної безпеки до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів становить понад 10 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Детективи Бюро економічної безпеки України у ході досудового слідства встановили, що власники групи компаній діяли заздалегідь розробленим планом та намагалися приховати і замаскувати фактичне володіння належними їм активами на території України. Зокрема, спробували фіктивно вивести зі своєї власності активи 7 підприємств з виробництва та реалізації питної води, які розташовані в нашій державі. Зазначені підприємства знаходяться у їхній фактичній власності через підконтрольну офшорну компанію нерезидента.

Метою таких дій бізнесменів з рф було уникнення санкцій та примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».