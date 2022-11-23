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Митниця пояснила правила для ввезення генераторів в Україну
11:55 23.11.2022 |
Державна митна служба пояснила правила для ввезення генераторів в Україну, зокрема - які можна ввозити без письмової декларації.
Про це повідомила пресслужба Держмитслужби.
В середині листопада уряд скасував обов'язкові декларації про відповідність та маркування знаком відповідності технічним регламентам для ввезення генераторів, акумуляторів тощо. Це потрібно для підтвердження звільнення від сплати митних платежів.
Таким чином ввезення генераторів та інших пристроїв для подолання енергетичної кризи відбувається шляхом декларування митному органу без сплати митних платежів.
Водночас не підлягають письмовому декларуванню товари:
* сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 500 євро і вага яких менше 50 кг, якщо товари ввозяться громадянами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі;
* сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються в України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, або на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника від одного відправника у міжнародних експрес-відправленнях, та у несупроводжуваному багажі.
Товари в обсягах, що перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою, частіше одного разу протягом однієї доби, підлягають письмовому декларуванню.
Зазначається, що Держмитслужба підготувала і направила митницям лист-роз'яснення щодо застосування норм законодавства з пільгового оподаткування та декларування товарів.
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