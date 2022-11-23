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Україна зберегла 23-тє місце в рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у січні-жовтні

10:24 23.11.2022 |

Економіка

 

Україна зберегла 23-тє місце в рейтингу міжнародної асоціації Worldsteel за обсягами виробництва сталі у січні-жовтні.

Про це йдеться у повідомленні об'єднання підприємств "Укрметалургпром", передають Українські Новини.

Згідно з ним, за результатами виробництва у січні-жовтні Україна посідає 23-тю позицію серед 64 країн - виробників сталі з результатом 5,84 млн тонн, що у 3,1 разу нижче показника січня-жовтня 2021 року.

Перше місце традиційно належить Китаю: китайські металурги за 10 місяців виплавили 860,57 млн тонн, що на 2,2% менше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Частка Китаю у світовому виробництві сталі становить 55,4%.

Друге місце належить Індії (виробництво збільшилося на 6,1% до 103,8 млн тонн), третє місце - Японії (зменшилося на 6,5% до 75,2 млн тонн), четверте місце - США (зменшилося на 4,9% до 66,1 млн тонн), п'яте - Росії (зменшилося на 6,6% до 60,4 млн тонн), шосте - Південній Кореї (зменшилося на 5% до 55,7 млн тонн), сьоме - Німеччині (зменшилося на 6,9% до 31,4 млн тонн), восьме - Туреччині (зменшилося на 10,1% до 30,2 млн тонн), дев'яте - Бразилії (зменшилося на 5,3% до 28,7 млн тонн), десяте - Ірану (збільшилося на 9,1% до 25,1 млн тонн).

Світове виробництво сталі у січні-жовтні становило 1 552,67 млн тонн, що на 3,9% нижче показника січня-жовтня 2021 року.

Як повідомляли Українськi Новини, Україна посіла 23-тє місце в рейтингу міжнародної асоціації Worldsteel за обсягами виробництва сталі у січні-вересні.

Україна посіла 14-те місце у рейтингу Worldsteel за обсягами виробництва сталі у 2021 році з результатом 21,37 млн тонн, що на 3,6% більше, ніж у 2020 році.
За матеріалами: Українські Новини
 

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