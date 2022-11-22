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АНАЛІТИКА

ЄС визнаватиме українські електронні підписи

 

Українці зможуть використовувати свій кваліфікований електронний підпис у Європейському Союзі.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.

У вівторок Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати свій кваліфікований електронний підпис (КЕП) в Європейському Союзі для отримання певних послуг. Європейський електронний підпис, натомість, буде визнаний в Україні.

"Зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше", - прокоментували у Мінцифри.

Зазначається, що цей процес є довготривалим, але експериментальний проєкт дозволить вирішити нагальні потреби у сфері електронних послуг до укладення угоди з ЄС . 
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: ЄС
 

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