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ЄС визнаватиме українські електронні підписи
18:24 22.11.2022 |
Українці зможуть використовувати свій кваліфікований електронний підпис у Європейському Союзі.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації.
У вівторок Кабінет міністрів схвалив постанову, яка дозволить українцям використовувати свій кваліфікований електронний підпис (КЕП) в Європейському Союзі для отримання певних послуг. Європейський електронний підпис, натомість, буде визнаний в Україні.
"Зараз багато українців перебувають за кордоном. Взаємовизнання кваліфікованого е-підпису допоможе українцям та нашим бізнесам отримувати певні послуги чи ідентифікувати свою особу значно простіше", - прокоментували у Мінцифри.
Зазначається, що цей процес є довготривалим, але експериментальний проєкт дозволить вирішити нагальні потреби у сфері електронних послуг до укладення угоди з ЄС .
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