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АНАЛІТИКА

США виділяють Україні чергові $4,5 млрд грантів для прямої підтримки бюджету - глава Мінфіну США

 

США у межах непохитної прихильності підтримки України мобілізували додаткові $4,5 млрд у вигляді грантів для прямого фінансування бюджету, повідомила міністерка фінансів Джанет Єллен у вівторок.

"Ці кошти почнуть виділяти найближчими тижнями, вони допоможуть уряду України захиститися від незаконної війни Росії шляхом зміцнення економічної стабільності та підтримки основних державних послуг, зокрема виплати заробітної плати для працівників лікарень, державних службовців та вчителів, а також соціальної допомоги літнім та вразливим категоріям громадян", - ідеться у заяві глави американського Мінфіну на його сайті.

Єллен зазначила, що у поєднанні з допомогою США у сфері безпеки та величезною хоробрістю українського народу ці кошти є важливим інструментом спротиву України нічим неспровокованому вторгненню Путіна.

Глава Мінфіну уточнила, що ці виплати доведуть загальну суму прямої бюджетної підтримки України до $13 млрд і все у вигляді грантів.

"Ми закликаємо інших донорів збільшити та прискорити свою допомогу Україні. Крім надання економічної підтримки, Міністерство фінансів та уряд США продовжать використовувати всі наші інструменти, зокрема нашу історичну санкційну коаліцію, щоб послабити військову машину Путіна", - заявила Єллен.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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