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Україна отримала від Світового банку додаткове фінансування від МАР та гарантію від Латвії на $60 млн
17:33 22.11.2022 |
Україна отримала від Світового банку додаткове фінансування від МАР та гарантію від Латвії на 60 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, передають Українські Новини.
22 листопада до Державного бюджету України надійшло 60 млн доларів фінансування від Світового банку.
З цих коштів 50 млн доларів надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку, решта - 10 млн доларів як гарантії від Латвії.
Зазначені позики надано у рамках Угоди про надання Україні фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проекту «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні».
Строк погашення кредиту від МАР - 10 років з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія - 0,25 %, комісія за зобов'язання - 0,25 % річних від незнятого залишку.
Строк погашення кредиту від Латвії - 18,5 року з 4-річним пільговим періодом, одноразова комісія - 0,25 % та комісія за зобов'язання - 0,25 %.
Кошти буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, здійснених для забезпечення оплати праці працівників державних органів та бюджетних установ освітньої сфери, як на національному, так і регіональному рівнях.
Як повідомляли Українські Новини, 22 листопада Україна отримала 2,5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу.
18 жовтня Україна отримала 2 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в рамках восьмої програми МФД.
В кінці вересня Україна отримала 500 млн євро грантової допомоги від Європейського Союзу.
17 вересня до державного бюджету України надійшов грант від США у розмірі 1,5 млрд доларів із Цільового фонду Світового банку.
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